Monaco: donna ricoverata con sintomi che riconducono al Coronavirus, domani si conosceranno gli esiti delle analisi

Una donna che vive nel Principato di Monaco è stata portata in ospedale per alcuni sintomi che riconducono al Coronavirus. La donna è stata portata, come scrive il quotidiano Nice Matin, al centro ospedaliero Princess-Grace e gli esiti delle analisi sono attese per domani.

Dopo le notizie che arrivano dall'Italia, qualche preoccupazione tra i monegaschi c'è e con l'8,4% dei dipendenti di Monaco che vive in Italia (circa 6.000 persone) e una popolazione locale molto internazionale, i rischi di diffusione del virus nel Principato sono minimi, ma comunque maggiori di una città di 30.000 abitanti.