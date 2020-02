Coronavirus: l'Assessore Ilaria Cavo spazza via i dubbi "Via libera agli allenamenti, vietate solo le manifestazioni aperte al pubblico"

Come abbiamo anticipato ieri sera, l'Assessore Regionale allo Sport, Ilaria Cavo, ha confermato la possibilità da parte delle società sportive di far proseguire la loro attività settimanale (salvo decisioni delle singole amministrazioni comunali), allenamenti compresi. Semaforo rosso, come risaputo, per le manifestazioni aperte al pubblico.

"Una precisazione per il mondo dello sport ligure. L'ordinanza di Regione di prevenzione sul Coronavirus - evidenzia Ilaria Cavo - non vieta le attività ludico sportive. Sospende le manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico di qualunque natura: gli allenamenti, le attività sportive potranno continuare ma dovranno fermarsi per questa settimana gli eventi sportivi che richiamino pubblico all'interno di un impianto sportivo. Si vuole evitare la concentrazione del pubblico non la pratica dello sport".