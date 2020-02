Allarme Coronavirus: a Sanremo Corso Fiorito seriamente a rischio, il Comune prende tempo per decidere. Nel pomeriggio conferenza stampa

Sono ore di grande apprensione in Comune a Sanremo a seguito dell'ordinanza emessa ieri dalla Regione Liguria con i primi provvedimenti in risposta all'allarme Coronavirus che ha investito il Nord Italia.

Questa mattina alle 11 si è riunito il Tavolo del Turismo chiamato a discutere del destino del Corso Fiorito in programma il prossimo 15 marzo. Per il momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale e pare che il Comune abbia chiesto 24 ore di tempo per capire il da farsi e scegliere come agire. Anche se, stando a quanto trapela, pare che la manifestazione sia seriamente a rischio.

Intanto l'amministrazione ha convocato una conferenza stampa per questo pomeriggio alle 16.15 in sala Giunta per comunicare le ultime novità e i provvedimenti adottati.