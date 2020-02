A Genova i primi provvedimenti dopo l'ordinanza: montata la tenda di 'Primo Soccorso' al San Martino (Foto)

Dopo l’ordinanza che è stata emanata ieri dalla Regione, primi provvedimenti anche a Genova per l’allerta Coronavirus che, fortunatamente, al momento non sta interessando la nostra regione, anche se ovviamente la Liguria ha predisposto tutta una serie di disposizioni di prevenzione.

Tra queste anche il montaggio della tenda di ‘Primo Soccorso’, all’esterno del Pronto Soccorso del San Martino, accanto alla camera calda, nello spazio un tempo dedicato alla sosta delle ambulanze.

Sempre in seguito all’emergenza sanitaria e alle relative contromisure adottate anche in Regione, le sedute del Consiglio regionale, in calendario per domani e mercoledì si svolgeranno a porte chiuse. Sono sospese, fino a nuova e diversa comunicazione, le audizioni delle Commissioni e le Conferenze dei Presidenti di Gruppo con audizione di soggetti esterni.