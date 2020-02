Sanremo: emergenza coronavirus, Biancheri sull’ordinanza regionale “Sarebbe stato meglio se fosse stata più condivisa”

Durante la conferenza stampa in sala Giunta a Sanremo il sindaco Alberto Biancheri ha anche commentato le disposizioni della Regione Liguria arrivate nel tardo pomeriggio di ieri.

“Sarebbe stato meglio se fosse stata più condivisa - ha dichiarato il sindaco Biancheri - in modo da farla recepire meglio ai nostri concittadini. Ora mi aspetto delle linee guida nazionali con indicazioni uguali per tutti. Ognuno, comunque, fa il meglio in base alla propria sensibilità”.

Intanto il Comune di Sanremo si è uniformato, come gli altri, alle disposizioni regionali, aggiungendo la chiusura dei centri per gli anziani. Ma la decisione più importante, per il momento, è quella che riguarda lo slittamento a data da destinarsi del Corso Fiorito. La manifestazione, ufficialmente, non è annullata, ma è difficile pensare a una data per il recupero, tanto che l'amministrazione sta già pensando a come utilizzare i fondi (circa 450 mila euro) ormai già stanziati per l'evento.