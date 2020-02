Regione: Toti e la Lega a un incontro a Genova con 1500 persone, Viale "Per questo governo non era necessaria neanche la nostra ordinanza" (video)

“Non facciamo polemica politica, se la aprissimo avrei tante cose da dire rispetto a come il Ministero sta gestendo l’emergenza”. Lo ha detto l’assessore alla sanità Sonia Viale in merito alle polemiche sull’incontro organizzato dalla Lega che si è tenuto ieri sera alla fiera del mare di Genova alla presenza del governatore Giovanni Toti e di circa 1500 persone.







L’evento, va precisato, si è tenuto quando non era ancora scattata l’ordinanza della Regione, ma non sono comunque mancati gli attacchi nei confronti di Toti e del carroccio.



“Per questo governo non era neanche necessario che la Regione Liguria facesse questa ordinanza. – ha commentato Sonia Viale - noi abbiamo con prudenza deciso di far sì che in Regione Liguria, a partire da una data e un orario simbolico, alla luce di quello che sta accadendo in Lombardia, di fare scattare alcuni provvedimenti che secondo questo governo non sarebbero neanche stati necessari. Quindi la polemica politica non la facciamo noi, perché se dovessimo aprirla io avrei tante cose da dire rispetto alla disattenzione del ministero della salute e a come ha affrontato questa emergenza. Quindi direi la polemica politica lasciamola da parte, vediamo di lavorare nell’interesse comune dei cittadini e del bene primario che è quello della salute”.