Ventimiglia: annullato lo spettacolo per le scuole “Antonio e Cleopatra” in programma mercoledì

È stato annullato lo spettacolo per le scuole "Antonio e Cleopatra" in programma mercoledì 26 febbraio (ore 11.00) al Teatro Comunale di Ventimiglia. Questa è la decisione presa da Nidodiragno Produzioni/CMC di Sanremo in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero della Salute e a seguito dell'ordinanza n. 1/2020 emessa dalla Giunta regionale ligure, e per ragioni precauzionali connesse all'emergenza da Coronavirus COVID -19.



Gli organizzatori del ciclo di matinée per gli istituti superiori di Ventimiglia, proposto in collaborazione con l’Ufficio Eventi e Manifestazioni del Comune di Ventimiglia e il Liceo Aprosio, si impegnano a comunicare la data in cui la replica potrà essere recuperata.



"Resta confermato, invece, l'ultimo appuntamento di teatro per le scuole, previsto il 1 aprile con “Nel nome del dio Web”. Lo spettacolo, a cura della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, tratta il tema attuale sulle nuove dipendenze della società contemporanea: oggi il web è venerato come un nuovo dio, qualcosa di irrinunciabile senza cui la vita dell’uomo contemporaneo è totalmente impensabile" - fanno sapere.