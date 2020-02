Taggia: emergenza coronavirus, rinviata la 40ª edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto

"Rinviata ma non annullata". Mettono le mani avanti dal Comitato dei Festeggiamenti di San Benedetto, l'atteso appuntamento che si sarebbe dovuto svolgere da venerdì a domenica a Taggia (LINK ALLA NOTIZIA). La quarantesima edizione della tradizionale manifestazione slitta di alcune settimane a seguito dell'ordinanza regionale che blocca tutte le attività pubbliche il Liguria per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus).



"Ci atteniamo alle disposizioni emanate da Regione Liguria. Abbiamo rinviato a data da destinarsi i festeggiamenti. Questo non vuol dire che l'evento viene annullato. Nelle prossime ore il Comitato si riunirà per decidere come intervenire. Ci piacerebbe poter fare l'evento in prossimità di Pasqua ma ovviamente, come tutti, aspettiamo l'evoluzione di questa situazione di emergenza" - spiegano dal Comitato.