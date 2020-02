Sanremo: lunedì prossimo 'Impegno, metodo, strumenti e creatività per affrontare la rivoluzione digitale'

"Con la rivoluzione digitale il sistema alberghiero si trova di fronte un numero impressionante di compiti, con una evoluzione continua e la necessità di avere competenze diffuse e in alcuni casi anche raffinate. Gestirle diventa estremamente complesso, soprattutto per le piccole e le piccolissime strutture, le quali spesso finiscono per soccombere sotto il peso dei grandi portali internazionali, con le loro offerte, le loro promozioni, la redditività assottigliata. Con questo corso spiego che la battaglia si deve combattere, si può anche vincere, ma ci vogliono impegno, metodo, strumenti e creatività".



Lunedì 9 marzo, dalle 14:30, presso la Sala riunioni del Circolo Golf degli Ulivi (primo piano), Federico Crespi parlerà de "Gli Hotel e la rivoluzione digitale": mezza giornata per fare un riepilogo ragionato di tutte le attività da mettere in campo per dare agli albergatori gli strumenti per combattere e vincere la battaglia contro le OTA, le agenzie online, per ricevere più prenotazioni dirette e sfruttare le potenzialità di questi potenti canali promozionali.



"Durante il corso - spiega Crespi - parleremo di Google maps, di booking engine, di channel manager, di OTA, di comparatori, di newsletter, di blog, di sito internet, di social media, di pianificazione e di molto altro ancora: quattro ore di approfondimento, per comprendere i passaggi da seguire, le parole da usare e distribuire online nel modo migliore. Capiremo insieme come la comunicazione aiuta a non diventare schiavo delle OTA, anche se non c'è nessuna ricetta universale e ogni struttura deve trovare nel tempo le soluzioni più adatte alla sua proposta".



Con un'esperienza trentennale nel settore della pubblicità, Federico Crespi è uno specialista della comunicazione d'impresa: gestisce dal 1995 l'omonima agenzia, con cui - oltre ad aver vinto prestigiosi premi nazionali - ha accompagnato i più rinomati clienti. Esperto nel settore della comunicazione turistica, aiuta le strutture alberghiere ad emergere in un settore sempre più complesso e competitivo.