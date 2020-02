Aurigo: paese in festa per il ritrovo 61 anni dopo una foto una foto scattata nel 1959

Ad Aurigo, in Valle Impero, tutti i protagonisti di una foto scattata nel 1959 si sono ritrovati in paese dopo 61 anni per scattare la stessa fotografia. Si sono messi allo stesso posto e nella stessa posizione.

Dopo la foto è stata celebrata la Santa Messa domenicale dove hanno partecipato tutti i protagonisti, con i fedeli della comunità Parrocchiale. Al termine della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Don Jean-Pierre Vinciguerra è seguito il pranzo nella sala messa a disposizione dal Comune di Aurigo. L'evento è stato promosso da Domenico Rainisio che ha raccolto più di 1200 immagini dal 1910 ad oggi e tutti i giorni ne pubblica una sulla pagina Facebook " Sei di Aurigo se" che Domenico gestisce personalmente.

Alla realizzazione della giornata di festa hanno contribuito l'Amministrazione Comunale di Aurigo con il Sindaco Luigino Dellerba e l'Associazione Trei Campanin.