Arma di Taggia: emergenza coronavirus, annullato stasera l'open day dell'Istituto Alberghiero

E' stato annullato il primo dei due Open Day serali dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, in programma stasera, lunedì 24 febbraio. La decisione è stata presa a seguito dell'ordinanza regionale per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus).



Presso l'Istituto di Arma di Taggia oggi, doveva essere presentato il Corso Serale Diploma Alberghiero, in servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Un’opportunità formativa messa a disposizione dall’Istituto E.Ruffini - D. Aicardi, con sede sul lungomare armese (LINK ALLA NOTIZIA). Rimane confermato al momento il prossimo appuntamento, il 27 marzo dalle 18 alle 21.