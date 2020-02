Sanremo: resistenza e violenza a pubblico ufficiale, 27enne tunisino arrestato nella Pigna

La settimana scorsa, a Sanremo, un 27enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. I Carabinieri del nucleo Radiomobile stavano svolgendo un ordinario servizio di controllo del territorio e verso le 22, hanno effettuato una sosta in piazza Cassini dove hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi con fare circospetto.

Invitato a fornire le proprie generalità poiché sprovvisto di documenti di identità, il giovane ha tentato la fuga addentrandosi nei vicoli della Pigna. I militari l'hanno rapidamente raggiunto e dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzare lo straniero ed a trarlo in arresto.



Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, i Carabinieri hanno constatato che l'individuo fermato era uscito dal carcere da qualche giorno. Su di lui pendeva il divieto di dimora nella provincia di Imperia, motivo per il quale aveva tentato la fuga poco prima, probabilmente sperando di non essere riconosciuto.



Dopo una notte in camera di sicurezza è stato giudicato per direttissima. Il Giudice ne ha disposto la custodia in carcere in aggravamento alla precedente misura cui era sottoposto.