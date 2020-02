Coronavirus: supermercati di Bordighera affollati per la ‘caccia’ ai beni di prima necessità e non solo, rifornimenti garantiti

A Bordighera la situazione non è particolarmente allarmante. Va detto che ‘l’assalto’ c’è stato e naturalmente l’affluenza ai supermercati, dopo l’ordinanza emanata dal presidente Toti, è nettamente in crescita.

Per fortuna nessuna scena come in ’The walking dead’ o ‘Io sono leggenda’ come qualcuno potrebbe figurarsi, in cui ormai i punti vendita appaiono vuoti, privi di prodotti e desolati come navi fantasma. Si dà la caccia, come sappiamo, ai beni di prima di necessità: pasta, acqua, prodotti per l’igiene, scatolame e ogni sorta di genere alimentare a lunga conservazione. L’antica fobia stile ‘Horror vacui’ (letteralmente terrore del vuoto) non è, e speriamo non lo sia mai, realtà. Non c’è dunque da preoccuparsi troppo in questo senso poiché la merce continua ad essere consegnata ed i beni necessari sono garantiti. Impiegati e gestori rassicurano i consumatori.

Al Carrefour (Via della Libertà) tutto nella norma sebbene la situazione sia di evidente emergenza. Clienti in aumento questo è certo, tuttavia nessuna forte e incontrollabile ondata considerata anche l’età media della popolazione bordigotta che si muove tranquilla. Il supermercato Conad (via Sant’Antonio) registra la medesima situazione, una sostanziosa convergenza degli acquirenti mirata alla ricerca dei suddetti prodotti ma i rifornimenti non scarseggiano e la condizione del quadro generale resta, per il momento, sotto controllo.

Anche all’Ok Market (piazza Garibaldi) le cose non cambiano in maniera influente, le code sono più lunghe del solito ma nessuna psicosi sta assediando Bordighera. Stesso scenario puntando verso la Francia. Conad di Vallecrosia (Via Roma) vigila la situazione con esito positivo evidenziando in ogni caso un flusso di clienti, come del resto dappertutto, continuo e vagamente disordinato. Si registra un aumento della richiesta soprattutto nelle prime ore del mattino. A Camporosso nei grandi discount come MD ed Ekom di via Braie si registra un quadro analogo.

Lo scomparto di farina e acqua parzialmente vacanti in difficoltà e da ricaricare. Code e carrelli carichi ovunque. Per adesso nessuna lamentela o episodi tipo ‘razzia’ delle provviste. Nel clima di agitazione generale tutto appare misurato e amministrato con serenità.

In linea di massima oggi, dunque, la situazione appare gestibile e ‘tranquilla’ a dispetto di ieri sera, subito dopo l’ordinanza, quando i supermarket si sono visti ‘aggrediti’ dalla folla bramosa di prodotti. Come già detto non c’è da allarmarsi poiché tutti gli esercizi sono riusciti a riorganizzarsi e provvedere a soddisfare gli avventori. Ciò che si teme più di ogni altra cosa, oltre al virus naturalmente, è l’ipotetico blocco dei trasportatori e dei rifornimenti provenienti dalle altre regioni, fenomeno che, come si può immaginare, causerebbe danni importanti.

Questa resta soltanto una lontana ipotesi per adesso ed è bene di conseguenza mantenere la calma.