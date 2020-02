Pieve di Teco, il sindaco sull'emergenza coronavirus: "bisogna stare tranquilli e usare il buon senso"

"Alla mia comunità mi sento di dire di stare tranquilli, di continuare a fare le cose normalmente e di seguire le prescrizione previste dal ministero per la salute e della regione Liguria". Invita al buonsenso il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri. Per il primo cittadino non bisogna farsi prendere dagli allarmismi in merito alla diffusione anche in Italia del cosiddetto Corona virus. "Abbiamo chiuso le scuole come è stato ordinato dalla Regione, ha dichiarato ad Imperianews, ma cerchiamo di usare il buon senso. Sono state infatti, annullate tutte le manifestazioni- ha proseguito il sindaco. quindi anche il nostro carnevale che si doveva tenere domenica, speriamo di poterlo fare in un momento un po' più tranquillo". Nonostante in Liguria non siano stati registrati casi di contagio e positività al Covid19, come disposto ieri dal governatore Giovanni Toti con apposita ordinanza regionale, tutte le scuole e le università sono state chiuse. Annullate tutte le manifestazioni pubbliche così come è stato interdetto l'ingresso a musei e biblioteche.

La linea regionale è quella della prudenza: un invito raccolto in toto anche dai singoli sindaci. "La cosa più spiacevole di questa situazione- ha aggiunto Alessandri- è che non ci si può più recare dal medico se la febbre supera i 37 gradi e mezzo, ma bisogna chiamare il 112. Questa è una precauzione importante, come le altre rivolte ai cittadini . Restiamo tranquilli, ha concluso il sindaco di Pieve di Teco, ma nel contempo cerchiamo di usare e applicare al meglio le norme igieniche quali non toccarsi gli occhi, lavarsi spesso le mani e coprire la bocca in caso di tosse".