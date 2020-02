Emergenza Coronavirus: la Canottieri Sanremo, attività aperte per atleti maggiorenni o dai 16 anni previa autorizzazione scritta

Nel rispetto dell’ordinanza n. 1/2020 della Regione Liguria e in relazione alla presa di posizione del Comune di Sanremo, il consiglio direttivo della ASD Canottieri Sanremo ha deciso quanto segue in queste ore di emergenza coronavirus



"Le attività sportive della Canottieri Sanremo A.S.D. saranno aperte solo agli atleti soci maggiorenni, nonché agli atleti soci dai 16 ai 18 anni, previo consenso scritto dei genitori da inviare a mezzo e-mail alla Segreteria o a mano all’allenatore responsabile nell’immediatezza. Per tutti gli altri soci atleti (e corsisti) le attività sportive sono sospese. La Clubhouse sociale sarà regolarmente aperta da martedì 25 Febbraio" - spiegano dalla Canottieri.