Coronavirus: i sindacati chiedono un incontro urgente a Toti "Situazioni emergenziali, urge un confronto"

Cgil, Cisl e Uil chiedono urgentemente un incontro in Regione con il presidente Giovanni Toti in merito all'emergenza "nuovo coronavirus".



"Siamo di fronte, in tutta la regione - scrivono i segretari regionali - a situazioni emergenziali su cui si rende necessario un confronto continuo e trasparente con il mondo del lavoro, siamo pertanto a sollecitarle un confronto immediato".



Una richiesta dovuta ai timori per tutti i lavoratori liguri in seguito al diffondersi del virus nel nord Italia. Nella serata di ieri, anche la Regione Liguria, pur non avendo registrato nessun caso, ha emanato un'ordinanza che prevede misure drastiche come la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1 marzo.



Oggi i direttori generali delle quattro Asl liguri si incontreranno in Regione per definire le linee guida comuni da tenere.