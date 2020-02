Coronavirus: problemi per le misure di allerta, il pensiero della nostra lettrice Alessandro

Una nostra lettrice, Alessandra Moro, ci ha scritto per esporre una problematica che riguarda molti genitori che lavorano:

“Quando sono diramate le ‘allerta meteo’ e ora le misure adottate per il Coronavirus, in questo ultimo caso decise dalla Regione Liguria, si chiudono le scuole all'ultimo minuto, senza pensare a come le famiglie possano affrontare nell'immediato il disagio che ne comporta. È vero che chi decide si scusa, peró il problema resta, in quanto le ferie non sono infinite per stare a casa con i figli piccoli e non sempre si possono affidare ad altre persone. Comunque se una situazione é ‘pericolosa’, ritengo che lo sia per la maggioranza delle persone (esclusi ovviamente i servizi essenziali che devono essere operativi in ogni caso). Di conseguenza, sono molte le persone da salvaguardare. Occorre dunque, secondo me, che si trovino soluzioni più adeguate e ponderate a eventi eccezionali, peraltro ormai sempre più frequenti, al fine di non creare ulteriori disagi all'intera collettività e in particolare alle singole famiglie”.