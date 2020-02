La campionessa di ultratrail Francesca Canepa, vincitrice di tantissime gare tra cui l'Ultra Trail Mont Blanc (il giro di corsa del Monte Bianco di oltre 170 Km), è presente oggi a Sanremo per il convegno "Scienza e podismo" in corso a Santa Tecla e per il Sanremo Urban Trail in programma oggi.

La runner è stata ospite di '2 ciapetti con Federico on the road' per parlare di questa disciplina in continuo sviluppo e del fascino delle urban.