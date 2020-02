Sanremo: parcheggi dell'Ospedale Borea, il punto di vista di Roberto Pardini (FN)

“Il dilagare in città delle strisce blu non ha lasciato indenni nemmeno le aree adiacenti gli ospedali che continuano a dimostrarsi molto, forse troppo, costose. Una vera e propria ‘tassa sul dolore’. Parcheggiare all’ospedale Borea è un’odissea. Si tratta del nosocomio più grande della provincia ma è quello che ha meno posti auto a disposizione”. Ad affermarlo è il Commissario Provinciale di FN Roberto Pardini che continua: “Un problema che costringe specie nella mattinata le persone che si rivolgono agli ambulatori a dover fare i conti con code e attese per accedere al parking prefabbricato su due piani la cui realizzazione risale anni addietro, gestito da una cooperativa, ma non è appropriato per le esigenze della cittadinanza e di chi, da tutta la provincia, si rivolge al Nosocomio Matuziano. Al momento non vi sono altre soluzioni.

Tutto questo, non deve rappresentare come un’ulteriore tassazione per il cittadino.

Inoltre va garantita una regolamentazione che favorisca l’accesso alle categorie deboli: disabili, anziani, persone affette da patologie croniche che devono recarsi all’ospedale spesso per curarsi o assistere propri famigliari.

A nostro avviso, andrebbero delimitati i parcheggi per il personale, che ovviamente devono essere gratuiti, mentre gli altri parcheggi per l’accesso a visite, esami, assistenza, visite ai malati ecc., almeno dovrebbero essere gratuiti per almeno 2-3 ore; oltre le 2-3 ore far pagare una cifra simbolica per le ore in più che si fanno anche per scoraggiare a parcheggiare nelle aree riservate ad altri, invece dalle 8 di sera alle 7 del mattino la totale gratuità; e non si parli di multe perché sarebbe ingiustificabile che un paziente che va a fare una visita o un esame e per qualche motivo viene ricoverato alcuni giorni e dopo la dimissione si trova la multa”.