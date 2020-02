Bordighera: situazione del Rio Sasso, Giuseppe Trucchi conferma miasmi e sporcizia

“Oggi pomeriggio,dopo aver letto su Sanremonews le notizie relative all'inquinamento del Rio Sasso di Bordighera, ho voluto rendermi conto di persona della situazione”. Ad intervenire è il consigliere Giuseppe Trucchi di ‘Semplicemente Bordighera’ che spiega: “Effettivamente si percepiscono nettamente sin dall'Aurelia miasmi fognari e si possono notare residui di carta igienica e coloriture anomale dell'acqua del rio all'altezza di due scarichi che riteniamo sarebbe utile valutare approfonditamente per comprenderne la natura.

Ci viene riferito che questa situazione va avanti da parecchie settimane. Non ci convince la spiegazione e il collegamento del problema con i lavori al lavatoio. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'assessore e ci fa piacere che la Capitaneria sia informata di tutto ma riteniamo che la situazione debba essere immediatamente risolta per tutela dei residenti di Arziglia e per tutela del pubblico decoro”.