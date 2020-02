Bordighera: allarme coronavirus, il sindaco Igenito rassicura la cittadinanza

"Per rispondere alle richieste di informazioni che ho ricevuto in queste ore dai miei concittadini segnalo che la situazione viene costantemente monitorata dalla Regione con la quale sono in stretto contatto". Ad informarne è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che vuol rassicurare i suoi concittadini.



"Informo inoltre la mia cittadinanza che in serata incontrerò la giunta con il Comando di Polizia Municipale e la Protezione Civile, per essere pronti ad adottare tutti gli eventuali provvedimenti che verranno proposti dalla nostra Regione".