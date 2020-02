Vallecrosia: in più di mille alla seconda edizione del 'Carneval Ape 2020' vinto da 'Il Borgo Antico' (foto e video)

Sotto un sole ed un mare decisamente estivo “Il Borgo Antico” si aggiudica il primo premio della seconda edizione del Carneval APE 2020. Al secondo posto gli ospiti che sono venuti dal Comune più lontano: Valloria. Terzo classificato “Commercianti di Vallecrosia. Erano presenti alla manifestazione oltre che al Sindaco Armando Biasi, Assessori e Consiglieri.



Undici le 'api tecniche' che hanno partecipato al Carnevale invernale di Vallecrosia: 1 Associazione pescatori amici del mare, 2 Comune di Camporosso, 3 Associazione la mia Città, 4 Comune di Valloria, 5 Gruppo di commercianti di Vallecrosia, Protezione Civile di Vallecrosia, 7 Associazione “il Borgo antico”, 8 Oratorio Don Bosco, 9 Oratorio San Rocco, 10 Associazione balestrieri Ventimiglia, 11 Associazione gli amici del lungomare.



La sfilata ha compiuto due giri sul lungomare Marconi tra Via 1° maggio e il confine con Bordighera. Numerosi i carri Ape che con i loro movimenti meccanici hanno incuriosito bambini e adulti. Di effetto i figuranti che con le loro divise a tema accompagnavano i carri contribuendo a creare un’atmosfera di gioia e divertimento. Oltre mille persone hanno raggiunto il lungomare di Vallecrosia per questa super riuscita manifestazione conclusasi con un breve intervento del Sindaco Armando Biasi che oltre a ringraziare le Forze Pubbliche si è complimentato con la Protezione Civile per il buon esito del pomeriggio, invitando i presenti al prossimo appuntamento del Carnevale Estivo.



Il video: