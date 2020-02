Sanremo: mercoledì prossimo, incontro gratioto per imparare ad entrare nel mondo delle Demenze

Imparare ad entrare nel mondo delle Demenze è il modo più sano per poter dare un sostanziale aiuto ai pazienti ed a chi se ne prende cura. È questo il fil rouge dell’incontro gratuito in programma mercoledì prossimo alle alle 18.30 presso il Centro FISIOMED di Sanremo.

"Organizzato dalla Dr.ssa Patrizia Sciolla, referente Liguria dell'Associazione DIRNE www.dirne.it e da un ristretto ma attivo gruppo di Caregiver Volontari riunisce esperti in tutti gli ambiti toccati dalle demenze per discutere insieme un processo multifattoriale, come il deterioramento cognitivo, in cui è ancora difficile pesare il contributo dei singoli fattori. Gli eventi saranno gratuiti.

A questo Terzo incontro interverranno: Avv. Giovanna Svara e Avv. Sara Bogni e l’argomento trattato sarà:

Come destreggiarsi per problemi con anziani?

Si sa che a una certa età i problemi si amplificano perché sono legati alla salute che viene a mancare e, a volte, non si sa a chi rivolgersi per i problemi con gli anziani: demenza, Alzheimer, anche una (apparentemente) semplice situazione di non autosufficienza.

I figli devono, comunque, portare avanti la loro vita, il loro lavoro, pur non trascurando i problemi dei genitori anziani, anche perché hanno l’obbligo legale di occuparsi di loro, altrimenti incorrerebbero nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [1].

Questo incontro darà risposte su:

1 a chi rivolgersi per problemi di demenza degli anziani

2 cosa fare se l’anziano soffre di demenza

3 possibilità di ricovero di un anziano che soffre di demenza

4 Il voucher demenze

5 a chi rivolgersi per problemi con anziani malati di Alzheimer

6 l’assistenza domiciliare integrata all’anziano malato di Alzheimer

7 a chi rivolgersi per un ricovero temporaneo

8 a chi rivolgersi per un ricovero presso una Rsa di un anziano con Alzheimer

9 diritti degli anziani con problemi e dei loro familiari

10 Tutela legale anziano (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione)

11 Risvolti penali. I reati dell'amministratore di sostegno: peculato, abuso d'ufficio, falso, circonvenzione di incapace.

Al seguito ci sarà un piccolo buffet gratuito. Vi aspettiamo numerosi presso il Centro FISIOMED (che ci ospita gratuitamente) mercoledì 26 Febbraio alle 18.30".