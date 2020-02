Sanremo: domani per l'Unitre, lezione dal titolo 'Agricoltura biologica e biodinamica: apporti fondamentali per l’agroecologia'

Appuntamento domani alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica “Francesco Corradi” di Sanremo in Via Carli 1, per l’interessante lezione Unitre “Agricoltura biologica e biodinamica: apporti fondamentali per l’agroecologia” curata dalla prof.ssa Francesca Antonelli.

Quale è il ruolo dell’agricoltura nella crisi climatica e ambientale che il pianeta sta vivendo?

Il settore primario assolve il compito di fornire il sostentamento a una popolazione mondiale in continua crescita, in un quadro di risorse che sono invece limitate. In aggiunta, il modello di sviluppo economico nei paesi più sviluppati comporta un consumo di risorse pro capite in costante aumento e conseguenti insostenibili e disumane disparità di distribuzione delle stesse tra gli abitanti del pianeta.

Fino ad oggi l’agricoltura è riuscita “a tenere il passo” attraverso un parallelo aumento della produzione: le coltivazioni sono realizzate attraverso l’input massiccio di prodotti chimici di sintesi, gli allevamenti intensivi totalmente svincolati dal suolo sfruttano gli animali al limite massimo delle loro possibilità.

Oggi, questo modello di agricoltura “convenzionale” è in crisi e fortemente messa in discussione: in crisi perché colture e animali indeboliti da manipolazioni genetiche sempre più spinte non riescono ad esprimere il loro potenziale produttivo se non a fronte di interventi colturali sempre più massicci e costosi che sono diventati economicamente insostenibili, in discussione perché i prodotti chimici di sintesi utilizzati, caratterizzati da un impatto fortemente nocivo sull'ambiente e sulla salute umana, non appaiono ulteriormente sostenibili dal punto di vista ambientale.

Per rispondere dunque all a domanda di apertura, l’impatto delle pratiche agricole sulla “salute” del pianeta è purtroppo fortemente negativo e pochi ne sono a conoscenza.

L’agroecologia e i settori del “bio”, dei prodotti di qualità, dell'attenzione alla salute e all'ambiente possono dare una risposta a queste problematiche e, fortunatamente, sono in forte crescita.

Francesca Antonelli: oggi docente di agronomia e responsabile dell’azienda dell’Istituto professionale per l’agricoltura “D. Aicardi” di Sanremo, laureata in Scienze Agrarie all’Università degli Studi di Firenze, specializzata in “Biotecnologie agrarie” all’Università degli Studi di Pisa, ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel campo dell’agrometeorologia e dei cambiamenti climatici, da sempre attenta alle problematiche ambientali e attiva in diversi movimenti ambientalisti nazionali.