Restyling completo per l' Asta del Mobile a Taggia che vi aspetta con tante novità

Un restyling iniziato ad ottobre e terminato in questi giorni vi accoglierà con tante novità presso l'Asta del Mobile di Taggia a partire dall'esposizione, agli allestimenti e a un personale altamente qualificato.

“Asta del Mobile dopo circa 20 anni rinnova il punto vendita di Arma di Taggia rendendolo più internazionale e modificando completamente l'esposizione non solo nell'estetica, ma anche nella sostanza. Prodotti più ecosostenibili, contemporanei e di tendenza, realizzati con materiali nuovi presentati al mercato per il nuovo 2020” commenta Yvan Mutta, responsabile Asta del Mobile.

A breve partirà la nuova campagna pubblicitaria di tutte le sedi dell'Asta, che proporrà “una casa bella e possibile” con una struttura ancora più 'alta' per Taggia, che si affaccia ai mercati di Montecarlo e Costa Azzurra.

La qualità che ha reso l'Asta del Mobile un punto riferimento per molte persone da oggi diventa ancora più elevata, rispettando l'ambiente e rendendo mobili di alta gamma accessibili per tutte le case, ma non solo. Tra le novità le cucine realizzata con piano Tesla, piani di lavoro in HPL e i tessuti per divani antigraffio. Una nuova formazione al personale, migliora anche la qualità della vendita assistita al cliente: oggi la sede di Arma conta infatti su più di 14 arredatori e un team di circa 50 dipendenti.

