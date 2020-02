Ventimiglia: due magrebini litigano lanciandosi le pietre, intervengono polizia e carabinieri

Lite a Ventimiglia, ieri sera tra due magrebini in via Hanbury. I due sono arrivati alle mani, lanciandosi anche delle pietre, per cui sono dovuti entrambi ricorrere alle cure del pronto soccorso del Borea di Sanremo.



Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Sanremo e i carabinieri. Per i due è scattata una denuncia per danneggiamento e lesioni.