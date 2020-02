Anche il Sindaco di Sanremo ha appreso dalla Prefettura l’ordinanza della Regione, firmata dal Presidente Giovanni Toti, in relazione alle restrizioni decise sul territorio.

Domani mattina in Comune ha convocato un vertice per approfondire molti aspetti della questione: Come sempre – ha detto Biancheri - sarà mia premura darvi ogni eventuale comunicazione”.