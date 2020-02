Imperia: grazie ad una quotidiana attività di controllo, denunciati dalla Polizia gli autori di numerosi furti

Un ragazzo, noto in città per i suoi trascorsi giudiziari, è stato fermato dalla Polizia per furto. Il fatto è avvenuto ieri quando gli agenti sono intervenuti presso un supermercato cittadino chiamati dal responsabile della sicurezza dopo aver notato alcuni movimenti sospetti di un giovane che è stato subito identificato e perquisito. Addosso gli è trovata la refurtiva e un paio di tenaglie. Di conseguenza è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato dal possesso di armi e per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha inoltre individuato, mediante le analisi delle immagini di videosorveglianza, due donne che si sono rese responsabili di due diversi recenti episodi di furto aggravato, rispettivamente dall’impiego di violenza sulle cose e dall’aver agito con destrezza: le autrici dei due furti sono state dunque denunciate.