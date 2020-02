Coronavirus, Marine Le Pen "Il governo controlli le frontiere con l'Italia"

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen chiede al governo francese di controllare le frontiere con l'Italia per l'emergenza coronavirus.



In un'intervista al Grand Jury di Rtl-Lci-Le Figaro, ha spiegato: "Sarà necessario se l'epidemia diventa fuori controllo. Il governo deve prevederlo e preferisco che faccia troppo che troppo poco. Per il momento non ha fatto abbastanza, continuano a consentire i voli dalla Cina".