Bordighera: proteste per liquami e miasmi sul Rio Sasso, l'Amministrazione "Lavori necessari, qualche giorno e si torna alla normalità" (Foto e Video)

Sono arrivate in queste ultime ore alla nostra redazione grosse lamentele dai residenti di Bordighera, per la situazione che si sta verificando sul rio Sasso, a ridosso dell’Aurelia.

Secondo le segnalazioni, infatti, nell’ultimo mese si notano escrementi, carata igienica ed altro sul greto del corso d’acqua. Secondo il Consigliere del gruppo misto, Giovanni Ramoino “Da diversi giorni c’è una fogna a cielo aperto, con forti odori che invadono l’intera zona, compresi i molti condomini ed anche un albergo”.

Alcuni dei residenti ci hanno segnalato come da settimane convivono con forti miasmi che arrivano dalla foce del rio Sasso e di aver già segnalato l’accaduto alla Polizia Municipale: “La situazione è davvero impossibile da sostenere – ci ha detto Luigi Radice (che ha girato il video che vi proponiamo) – intervenendo troppo a rilento per la grave situazione che si è venuta a creare. Le acque nere stanno scaricando interamente nel rio che è in condizioni disarmanti ed il mare che di fronte risulta di colore rosso”.

“Si tratta del lavoro ai lavatoi – ha detto l'Assessore Marco Laganà che sta seguendo i lavori - e gli scarichi non sono diretti ma vengono purificati preventivamente. Può essere che un minimo di odore ci sia, visto che stiamo sostituendo l’intera stazione di pompaggio. La Capitaneria è informata del tutto e la situazione è assolutamente sotto controllo”.

I lavori sono iniziati circa 25 giorni fa con la demolizione del manufatto ed ora si sta intervenendo alla stazione di sollevamento: “Ancora venerdì – prosegue Laganà – siamo stati sul posto insieme alla Capitaneria e non ci sono problemi di sorta. Nella zona in passato c’erano problemi alla stazione di sollevamento sotto i lavatoi, abbiamo deciso di fare un intervento definitivo su tutto”. Ci vuole ancora qualche giorno di pazienza e la situazione tornerà alla normalità.