Sanremo: alla scuola di San Pietro i ragazzi riscoprono la tradizione contadina con il progetto ‘Orto in Condotta’ (Foto e Video)

La scuola di San Pietro con i suoi oltre 100 alunni tra Primaria e Infanzia è un piccolo angolo immerso nella natura. Un edificio rimesso a nuovo e circondato dal verde dove gli studenti stanno scoprendo la tradizione contadina grazie al progetto ‘Orto in Condotta’ portato avanti dalle insegnanti Patrizia Cardone e Antonella Pantano.

Il terreno attorno alla scuola era gerbido e, grazie anche all'aiuto di alcuni nonni, è stato sistemato e preparato per le coltivazioni. Nasce così il progetto che portato gli 11 ragazzi della quinta Primaria a piantare non solo fiori, ma anche erbe aromatiche e verdure. Il tutto ha l’obiettivo finale di poter raccogliere i frutti del proprio lavoro e, soprattutto, assaggiarli e condividerli per assaporare anche la soddisfazione al termine di un lungo e faticoso lavoro. Un percorso sensoriale tra prodotti tipici e tradizione agricola locale.

Il progetto ‘Orto in Condotta’ proseguirà anche nei prossimi anni e si sta già pensando alla piantumazione di alcuni alberi da frutta. La terra attorno alla scuola non sarà abbandonata e continueranno le coltivazioni per valorizzare il lavoro di quest’anno e dare continuità all’impegno.