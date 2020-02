Sanremo: proteste per area cani a San Marino, in più di 100 sottoscrivono una petizione per lasciarla tale e quale

"Buongiorno, scrivo a nome di un gruppo di cittadini proprietari di cani e frequentanti l'area cani di San Martino in fondo a via Scoglio. Ci viene segnalata una forte protesta di altri cittadini contro l'esistenza di questa area, per la quale viene insistentemente chiesta la eliminazione o quantomeno lo spostamento in altra zona non meglio precisata. le motivazioni sarebbero che i cani abbaiano eccessivamente dando così fastidio alle orecchie di chi vuol riposare. Viene anche contestato il fattore igiene derivante dalle deiezioni canine non raccolte dai proprietari. Ora noi tutti concordiamo sul fatto che certi atteggiamenti possano effettivamente dare fastidio. Le deiezioni canine non raccolte sono purtroppo distribuite su tutto il territorio cittadino e sono evidenti conseguenze di un preoccupante grado di inciviltà di molte persone (il fenomeno invero non è solo a Sanremo).



Quanto al fastidio prodotto dall'abbaiare insistente di cani in orari definiti non consoni al regolamento comunale e dal Codice Civile trova d'accordo anche noi sul fatto che occorre maggior educazione dei proprietari (i cani ....fanno i cani); ma tutto ciò premesso chiediamo: cosa c'entra in tutto ciò l'area cani di San Martino? Se non ci fosse questa area forse che i proprietari di cani rumorosi non passerebbero comunque? E le deiezioni non ci sarebbero comunque? (e anzi lungo la ciclabile ce ne sono sicuramente di più). Facciamo presente che l'area cani di San Martino è considerata una eccellenza della città di Sanremo indice di come si possa ben amministrare una città anche su piccole cose ed apprezzata da tanti visitatori che noi incontriamo regolarmente e che ci fanno i complimenti per come è tenuta e posizionata (certo che se fosse anche meglio illuminata...) Noi stessi componenti il comitato spontaneo provvediamo a tenerla in ordine controllandone regolarmente la pulizia (la manichetta dell'acqua è stata istallata con il nostro contributo) ed è anche un importante punto di incontro e socializzazione fra persone che hanno in comune l'amore per i cani. E allora quale è il problema: i proprietari di cani maleducati o l'area cani in quanto tale? Noi tutti insistiamo con determinazione sul fatto che non solo non vada eliminata, ma anzi ne vengano realizzate altre di pari livello. Ovviamente vigileremo attentamente sugli sviluppi e preannunciamo fin d'ora che il nostro deciso impegno a far sì che la nostra area resti quello che è ‘un fiore all'occhiello della città dei fiori’. Salutiamo cordialmente".

Il Comitato spontaneo cui aderiscono

