Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 23 febbraio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 23 FEBBRAIO

SANREMO



8.00. ‘SUT Sanremo Urban Trail’: corsa podistica su 2 distanze 10 e 32km ed una passeggiata non competitiva di 5 km. Partenza presso il Forte di Santa Tecla alle ore 8.00 per la distanza 32km e da Piazza Borea d’Olmo alle ore 10.00 per la distanza 10km e la passeggiata di 5km (più info QUI e QUI)



10.00. ‘The Fashion Side of Festival’: esposizione con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. The Mall Sanremo in Valle Armea, fino al 23 febbraio

11.30. Nell'ambito della rassegna 'Cafè Philo', incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF, Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo, e ideato dal Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera (tutte le domeniche)

15.00. ‘Viaggio tra passato e presente tra i Carugi di Bussana Vecchia’: dalle 15, esposizione e vendita di bonsai del centro bonsai di Valter Frediani, mostra di pittura di Mirella Perego e Antonio Di Michele + dalle 16, introduzione de ‘Il terremoto anomalo’ + presentazione dei libri ‘Bussana 23 febbraio 1887’ di Cesare Melchiori e ‘Tirati a sorte’ di Giuseppe Balestra + aperitivo con sangria 5 euro. Floriseum, Museo del Fiore all'interno del Parco di Villa Ormond



17.00. Per ‘Cervo in blu…d’inchiostro, Giulio Cavalli, finalista Premio Campiello, presenta il libro ‘Carnaio’. Dialoga con l’autore la professoressa Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo. Palafiori di Corso Garibaldi, ingresso libero



IMPERIA



8.30. Escursione storico-artistica e naturalistica nella Valle della Giara con partenza dall’abitato di Lavina. A cura dell’Associazione Monesi Young (10 euro). Ritrovo al Parcheggio Agnesi, info 333 6853041



10.30. Incontro con discussione sul progetto relativo all’istallazione di otto vasche, a largo della Galeazza, destinate all'allevamento di orate e branzini. Evento a cura dell’attrice e attivista Livia Carli. ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante



VENTIMIGLIA



18.30. Aperitivo a favore del Progetto Chernobyl a cura dell’associazione Smile Onlus per la Bielorussia (6 euro). Bar Acquolina, Passeggiata Oberdan 39, info 338 7486050



VALLECROSIA



14.30. 'Carneval’Ape' (2a edizione): sfilata di apecar allegoriche con la partecipazione di associazioni locali e dei comuni di Camporosso e di Valloria. Lungomare cittadino



BORDIGHERA



16.00. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Ritrovo davanti alla Villa nel centro storico, info 0184 265556

DIANO MARINA



10.30 & 14.30. ‘Carnevale dei Bambini’ con truccabimbi , artisti di strada, musiche, giochi ed intrattenimento, premiazioni maschere (h 10.30) + Sfilata dei carri allegorici con gruppi mascherati, sbandieratori, bande musicali ed artisti di strada (h 14.30). Presenta Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino, ingresso libero



ENTROTERRA

AURIGO



15.00. Carnevale in piazza: pentolaccia, giochi e tanto altro + crostoli e frittelle per tutti + premiazione della maschera più bella. Piazza Concezione, ingresso ad offerta libera



CAMPOROSSO



16.00. Consegna del premio ‘Testimone di Pace’ a Filomena Lamberti, protagonista di un’atroce vicenda di violenza ed ingiustizia. Conduce il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E.-Donne del Ponente per le Pari Opportunità, con intermezzi musicali di Marisa Fagnani, voce e chitarra. Sala dei Tigli del Centro Falcone



PIEVE DI TECO



21.00. Spettacolo ‘La melodia dello scalpello”’ dedicato alla tradizione dell’antica arte della pietra che fiorì nel borgo di Cènova (Rezzo) fra il XV e il XVI secolo. Teatro Rambaldi (ricavato interamente devoluto agli aiuti destinati al recupero della frazione di Cènova, seriamente colpita e danneggiata dagli eventi alluvionali dello scorso autunno)



POMPEIANA



14.30. ‘Carnevalego’: festa di Carnevale organizzata dai ragazzi di Sgarzeline e Pelandrui con giochi e animazione per tutti + area bar e ristoro aperta. Area manifestazioni nei pressi del campo sportivo

FRANCIA

MENTON



14.30. 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: Sfilata dei Frutti d’oro sulla Promenade du Soleil (info)

MONACO

8.00-12.00. Attività modellismo: circuito di automobili radiocomandate al Porto di Monaco

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

11.00-18.00. 14° Incontro artistico Monaco-Giappone 2020: mostra con circa 200 opere di artisti giapponesi e monegaschi + laboratori aperti al pubblico per i tre giorni (cerimonia del tè + come realizzare un minibonsaï + laboratorio kimono). Auditorium Rainier III

15.00. ‘Street Scene’ di Kurt Weill con Geoffrey Dolton, Jeni Bern, Scott Wilde, Lucy Schaufer, Harriet Williams, Mandisinde Mbuyazwe, Patricia Racette, Joel Prieto, Tyler Clarke, Paulo Szot, Gerardo Bullon, Pierre Emmanuel Roubet, Marta Fontanals-Simmons, Richard Burkhard, Mary Bevan, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Laurence Foster. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE

14.30. Carnevale di Nizza: Corso Carnavalesque - Parada Nissarda. Piazza Massena - Jardin Albert 1er (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate