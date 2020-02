Santo Stefano al Mare: candidatura a sindaco di Marcello Pallini, in bocca al lupo da parte di Marco Scajola

"In bocca al lupo all'amico Marcello Pallini per questa nuova avventura! Sono certo che il suo impegno e la sua capacità di coinvolgimento siano elementi determinanti per il futuro di Santo Stefano. Un grazie di cuore ad Elio Di Placido, attuale primo cittadino, che negli ultimi cinque anni si è messo a disposizione del paese". Lo ha scritto l'assessore regionale Marco Scajola, pubblicando su Facebook una sua foto insieme all'ex sindaco, nuovamente candidato.



Gli auguri sono stati apprezzati dal diretto interessato, che ha commentato ringraziando Scajola: "Ce la metterò tutta", ha detto.