Mercoledì prossimo all'inaugurazione della III° edizione di Master Expo, madrina d'eccezione la bellissima Nina Moric

Con un’area espositiva ingrandita di tre volte rispetto alla prima edizione, Master Expo, in programma il 26 e 27 febbraio, accoglierà, negli spazi del Palafiori di Sanremo, oltre 90 marchi nazionali e internazionali del mondo della ristorazione e dell’hotellerie, per offrire ai visitatori dell’evento, ristoratori e albergatori provenienti da tutta la Liguria e dalla Costa Azzurra, uno sguardo sulle ultime tendenze del settore.

Ma la sorpresa più grande sarà probabilmente la presenza di Nina Moric che farà da madrina all'inaugurazione della III° edizione della rassegna, organizzata da Gianfranco Mastrantuono, imprenditore con 25 anni di esperienza nel mondo delle forniture alberghiere.

L'evento, aperto solo agli addetti al settore, sarà un'occasione imperdibile dove poter scoprire tutte le novità del settore e trovare arredi per interni e soluzioni per la realizzazione di spazi aggiuntivi in esterno, attrezzature per la ristorazione professionale, proposte e idee per la tavola, tecnologie per il punto cassa e per la gestione degli ordini, pagamenti digitali, aziende che si occupano di servizi dedicati alle imprese della ristorazione, fino alle ultime novità per pasticcerie, bar, caffè e gelaterie. Accanto all’area espositiva, degustazioni, show cooking con Luca Formenti e Gaetano Ragunì, due chef stellati di altissimo livello e barman show animeranno i due giorni di evento per fornire una visione concreta sulle più attuali tecniche di preparazione e presentazione di piatti e bevande.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su masterexpo.it.