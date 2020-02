Sanremo: due tunisini residenti in Francia arrestati per furto aggravato e resistenza

Due tunisini residenti in Francia sono stati arrestati per furto aggravato e resistenza. Il fatto è avvenuto ieri sera quando la Polizia è intervenuta in corso Orazio Raimondo a seguito di una chiamata di un cittadino che si era accorto che due individui stavano tentando un furto ai danni di un’autovettura in sosta. Giunti sul posto in pochi secondi li hanno colti in flagranza di reato mentre stavano asportando alcuni oggetti all’interno dell’abitacolo del mezzo dopo averne infranto i vetri.



A nulla è servito il tentativo di fuga poichè i due sono stati immediatamente bloccati dagli operatori di polizia, anche grazie all’ausilio degli equipaggi di rinforzo. Su di loro sono stati rinvenuti alcuni oggetti sottratti poco prima all’interno dell’autovettura. I due tunisini, entrambi incensurati, rispettivamente di trentadue e ventotto anni, sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. Stamane il giudice, convalidato l’arresto, li ha condannati ad 1 anno di reclusione e 300 euro di multa.