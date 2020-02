Primo caso di Coronavirus in Piemonte: è un 40enne residente a Torino, Regione "Esclusa correlazione con la gara di Portofino [VIDEO]

Il Coronavirus è arrivato in Piemonte. Il primo contagiato è un 40enne residente a Torino, sposato con due figli di 8 e 10 anni, che nei giorni scorsi è entrato in contatto con il "ceppo" lombardo. L'uomo lavora, infatti, in una ditta di Cesano Boscone, in provincia di Milano, ed è collega di due persone attualmente ricoverate in Lombardia.

Da quanto si apprende da fonti mediche, il 40enne ha accusato i primi sintomi giovedí mattina, una leggera tosse a cui ha fatto seguito una febbre moderata. Il giorno prima aveva giocato a pallacanestro con alcuni amici, che saranno anche loro sottoposti al test. Il ricovero è avvenuto stamattina.





"Ogni decisione verrà presa dopo le 18", ha detto Appendino. Cirio ha lanciato un messaggio ai cittadini: "Evitate i pronto soccorso e, qualora si manifestassero i sintomi, contattate il 118, con un'ambulanza che arriverà direttamente a casa. A breve saranno a disposizione dei macchinari che consentono di dimezzare i tempi per la diagnosi, con i risultati che si avranno tre ore anzichè sei".



Nel pomeriggio, il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alla sanità Sonia Viale hanno escluso correlazioni con la gara podistica di Portofino:



“Il nostro sistema sanitario ha approntato luoghi e percorsi per prendersi cura di eventuali casi di contagio da coronavirus. Al momento, e deve essere chiaro, non se ne registra alcuno in Liguria. La nostra Protezione civile è in stretto contatto con la task force di Alisa, ed è pronta a intervenire nel caso servisse, ma al momento non ce n’è necessità”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione coronavirus in Liguria.