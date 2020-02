CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 22 febbraio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo, alle Sale 1 e 2 del cinema Imperia di Oneglia, alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera e al Teatro Comunale di Ventimiglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- LA MIA BANDA SUONA IL POP – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Fausto Brizzi - con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro - Commedia - "Una band degli anni '80 finita nel dimenticatoio da decenni è spinta alla réunion da un magnate di San Pietroburgo. Una volta arrivati in Russia, i Popcorn scoprono che la tanto famigerata reunion non è altro che un cavallo di Troia che il russo Ivanov e il suo braccio destro, Olga, hanno organizzato per deviare l'attenzione dalla rapina che hanno organizzato…”

Voto della critica: **



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- IL RICHIAMO DELLA FORESTA – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 – di Chris Sanders - con Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Colin Woodell - Avventura/Drammatico - "Adattamento del celebre romanzo di Jack London, la storia segue un cane di nome Buck che vive la sua tranquilla esistenza in California come cane domestico. Purtroppo a causa di alcuni eventi imprevisti, Buck si ritrova a diventare un cane da slitta durante la forsennata corsa all'oro in Alaska e fa la conoscenza di un uomo di nome John Thornton, pronto a sfidare le intemperie per realizzare il suo sogno…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SONIC – ore 16.15 - 19.30 – di Jeff Fowler - con James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Neal McDonough, Tika Sumpter, Adam Pally – Azione/Avventura/Family - "Il film vedrà Sonic trascinare un poliziotto del Sud Dakota in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d'oro prima che il Dr. Robotnik possa reclamarli…”

Voto della critica: **

- ODIO L'ESTATE – ore – 21.30 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli - Commedia - "Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga…"

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- CATTIVE ACQUE – ore 16.00 - 19.00 - 21.30 – di Todd Haynes - con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, William Jackson Harper, Bill Pullman, Tim Robbins - Drammatico - "La vera storia di Robert Bilott, l'avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- BAD BOYS FOR LIFE – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 – di Adil El Arbi, Bilall Fallah - con Martin Lawrence, Will Smith, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton - Azione/Commedia/Thriller - "Marcus Burnett è diventato ispettore di Polizia mentre Mike Lowery è nel mezzo di in una crisi di mezza età. I due si uniscono nuovamente quando un mercenario albanese, a cui hanno ucciso il fratello, promette loro una importante ricompensa…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ODIO L'ESTATE – ore – 15.45 - 17.45 - 19.45

Voto della critica: ***

- BIRDS OF PREY – ore 21.45 - di Cathy Yan - con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina – Azione/Avventura - "Harley Quinn, non più compagna del Joker, e altre tre supereroine femminili - Black Canary, Huntress e Renee Montoya - si uniscono per salvare la vita di una bambina (Cassandra Cain) da un malvagio signore del crimine…"

Voto della critica: **

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

- GLI ANNI PIU' BELLI – ore 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Gabriele Muccino - con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame - Commedia - "Storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, a partire dal 1980, che accompagnerà i protagonisti dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, delusioni, successi e fallimenti formano l'intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l'Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti…"

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Tabarin (tel. 0184 597822)

- PARASITE - ore 16.00 - 19.00 - 21.30 – di Bong Joon-ho - con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang - Drammatico - "La famiglia Kim è formata dal padre Ki-taek, un uomo privo di stimoli; dalla madre, Chung-sook, senza alcuna ambizione; e da due figli, Ki-jung e il più giovane Ki-woo. Vivono in uno squallido appartamento, all’interno del seminterrato di un palazzo, ma sono molto legati tra loro, anche senza un soldo in tasca, un lavoro e una speranza per un futuro positivo. Almeno finché a Ki-woo sovviene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità, per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park. Questi ultimi sono una ricca famiglia, la quale, al contrario dei Kim, vive in una grande villa grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un'azienda informatica. Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nei genitori e nella sorella. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, non si fa scrupoli a presentare Ki-jung come un’insegnante d'arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nell’agiatissima villa. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l'inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita in un organismo estraneo…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- BAD BOYS FOR LIFE – ore 16.30 - 20.20 - 22.40 – di Adil El Arbi, Bilall Fallah - con Martin Lawrence, Will Smith, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton - Azione/Commedia/Thriller - "Marcus Burnett è diventato ispettore di Polizia mentre Mike Lowery è nel mezzo di in una crisi di mezza età. I due si uniscono nuovamente quando un mercenario albanese, a cui hanno ucciso il fratello, promette loro una importante ricompensa…"

Voto della critica: **

Voto della critica: **



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: **

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL RICHIAMO DELLA FORESTA – ore 15.45 - 18.00 - 20.30

Voto della critica: ***

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- GLI ANNI PIU' BELLI – ore 16.30 - 21.00

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- GLI ANNI PIU' BELLI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- BAD BOYS FOR LIFE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- IL RICHIAMO DELLA FORESTA – ore 17.00

Voto della critica: ***

Voto della critica: **







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it