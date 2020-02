Ventimiglia: da lunedì prossimo, al via alla Biancheri il Progetto denominato ‘Settimana del Ben-essere’

Il Progetto denominato ‘Settimana del Ben-essere’, nato da un’idea di un gruppo di insegnanti che avevano voglia di sperimentare un modo nuovo di stare a scuola, di mettersi in gioco, è giunto al suo quinto anno di sperimentazione e coinvolge tutti gli alunni dell’IC 1 ‘Biancheri’, Ventimiglia.

"Tre giorni, a partire da lunedì 24 febbraio - spiega il Collaboratore vicario dell’Istituto -, in cui si sperimenta un modo più partecipato di fare scuola , sviluppando tematiche e competenze diverse: per ‘crescere’ in tanti modi, nella stessa ottica globale che la scuola di oggi si pone come obbiettivo.

Uscite didattiche della durata di mezza giornata e giornata intera: dalla conoscenza del territorio intemelio, per scoprirne la bellezza e il valore artistico, le leggende e le tradizioni, alla scoperta degli itinerari culturali dei visitatori inglesi del secolo scorso sul nostro territorio; dalla visita a Villa Bianca, a Imperia, meglio conosciuta come Villa Grock, il ‘castello’ del Re dei Clown, a momenti di ‘solidarietà tangibile’, con la visita a ‘Music for Peace’, di Genova’, punto di riferimento per tutti coloro che amano i gesti concreti e che si sentono ‘cittadini del mondo’.

Vengono proposti momenti di riflessione su temi di attualità attraverso la visione di film, a scuola e al cinema, di opere teatrali in lingua originale, uniti a momenti ludico-musicali; occasioni di educazione alla convivenza civile e democratica, anche attraverso le visite alle Istituzioni presenti (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) e attività sportive, favorendo la formazione di individui più responsabili, consapevoli e leali.

Obiettivo primario, però, rimane quello di coinvolgere la classe come ‘gruppo aperto’, in cui sviluppare momenti piacevoli, consolidare le relazioni attraverso attività collettive appassionanti, esaltando le nostre diversità culturali, caratteriali, emotive e fisiche.

Gli alunni lavorano insieme: a gruppi, a squadre, a coppie; percepiscono che imparare è sperimentare, fare esperienze, essere attivi e curiosi. Ogni disciplina offre la sua competenza e l’insieme crea un sapere unitario e significativo, capace di affrontare contenuti anche complessi.

Come diceva Albert Einstein, siamo infatti convinti che: ‘La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte’.".