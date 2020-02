Situazione Coronavirus in Italia: la preoccupazione del Sindaco di Sanremo "Non cediamo al panico"

“E' un momento difficile nel Paese dopo il diffondersi del ‘Coronavirus’ con i casi in Lombardia, Veneto e Lazio. Oltre venti i contagiati e purtroppo già due decessi, l'ultimo pochi minuti fa”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, preoccupato per la situazione che si sta vivendo in Italia, in relazione alle problematiche del virus arrivato dalla Cina. “Stato, Regioni e Protezione civile – prosegue - stanno lavorando in queste ore per circoscrivere i focolai ed evitare il diffondersi del virus. La preoccupazione tra la cittadinanza è comprensibilmente tanta, ma virologi e infettivologi invitano alla calma e a non cedere al panico. Sappiamo che il nuovo coronavirus COVID-19 ha un basso tasso di mortalità ma un'alta trasmissibilità, favorita da sintomi (laddove si presentino) anche piuttosto simili ad una normale influenza di stagione”.

“Voglio ringraziare donne e uomini del comparto sanitario – termina Biancheri - ricercatori, medici e paramedici in prima linea nel fronteggiare l'emergenza”.

Sotto il decalogo del Ministero della Salute sui comportamenti da tenere.