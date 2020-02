Sanremo: nessun rischio per la 'Urban Trail' di domani, i concorrenti non hanno partecipato alle gare di Portofino e Sant'Angelo

Nessun rischio per i partecipanti e per la città, in occasione della ‘Urban Trail’ in programma domani nella città dei fiori. Anche se bisognerebbe tendere ad evitare la ‘psicosi’ del Coronavirus, non sono mancate le preoccupazioni per la gara di domani, che vedrà al via oltre 400 partecipanti.

La conferma arriva dagli organizzatori, a poche ore dal via e con le molte domande che sono arrivate negli ultimi giorni, dopo la scoperta che il 38enne di Codogno, colpito dal Covid-19, aveva partecipato a due gare, il 2 febbraio a Portofino ed il 9 a Sant’Angelo Lodigiano. Si tratta infatti di gare completamente diverse tra loro: quelle a cui ha partecipato il manager 38enne sono delle mezze maratone, mentre i concorrenti della ‘Urban Trail’ di domani non gareggiano normalmente nelle prime.

“Sono quasi due sport differenti – ci confermano gli organizzatori – e comunque non dobbiamo dimenticare che tutti i partecipanti alle due gare di Portofino e Sant’Angelo sono stati messi in quarantena. Quindi nessun pericolo”.

Purtroppo la notizia del contagio di Codogno, nel lodigiano, ha cambiato decisamente l’approccio dell’Italia al virus che arriva dalla Cina ed anche il decesso dell’uomo di 78 anni in Veneto non aiuta certo a vivere con tranquillità. Ma, giustamente, le autorità sottolineano come la situazione sia sotto controllo e, effettivamente, sarebbe necessario ‘bloccare il Mondo’ per poter evitare contatti tra le persone, che potrebbero averne avuti con altre che hanno contratto il virus.

Bisogna continuare a vivere la propria vita, avendo solo gli accorgimenti necessari. Domani, quindi, tutti in strada per vivere la festa della terza edizione della ‘Sanremo Urban Trail’, alla conquista dei vicoli della città. Domattina, dalle 8, i podisti si daranno appuntamento sia a Santa Tecla che in piazza Borea D’Olmo (davanti al Teatro Ariston) per poi sfidarsi nelle tre gare in programma, per tutti gusti e per ogni tipo di atleta: una Trail da 32 chilometri (con partenza davanti a Santa Tecla), una Urban Trail da 10 e la Family Run da 5.

Quest’anno, oltre al transito dentro Villa Ormond, la Sanremo Urban Trail sarà ospitata anche da Villa Nobel che, per l’occasione, aprirà le porte: i partecipanti potranno transitare per poi raggiungere la ciclabile. Spettacolare e articolato il percorso della 32 chilometri: dal Forte di Santa Tecla si salirà nella città vecchia, poi Madonna della Costa, campo golf, passaggi nel bosco, curva del Marzocco, vetta del Caggio fino ai piedi del monte Bignone con il picco di 1800 metri di dislivello positivo.

Il ritorno avverrà sui sentieri storici per tornare nella Pigna. La gara si chiuderà ufficialmente in piazza Cassini. Grande il lavoro dei volontari che in questi giorni hanno ripulito i sentieri e le piccole strade dell'entroterra, alcune delle quali sembravano dimenticate da anni. Al termine delle tre gare tutti gli atleti transiteranno in centro per poi darsi appuntamento a Santa Tecla per le premiazioni dalle 12 alle 13 circa.