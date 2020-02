Sanremo: dopo la grande visibilità del Festival, ecco la decisione del Comune per la luminaria di “Nel blu dipinto di blu”

La scritta di “Nel blu dipinto di blu” in via Matteotti

È stata la grande novità della settimana festivaliera 2020, ora la scritta di “Nel blu dipinto di blu” è ormai parte dell’arredamento urbano del centro di Sanremo, apprezzata da residenti e turisti. Il Comune, su idea dell’assessore alla Cultura Silvana Ormea, l’ha installata affidandosi all’artista Tiziano Corbelli, già autore delle scritte che hanno illuminato Bologna e Napoli con i testi di Lucio Dalla, Cesare Cremonini e Pino Daniele.

Ora che fine farà? Sovvertendo i programmi pre festivalieri, il Comune ha scelto di lasciarla in via Matteotti fino a settembre, quando saranno finite le vacanze e gli eventi estivi, in modo che tutti i turisti che raggiungeranno Sanremo la possano vedere e fotografare.

E poi? Sarà smontata e venduta all’asta per beneficenza, in accordo con la famiglia di Domenico Modugno. Il Comune ha già contattato alcune case d’asta per organizzare la battuta che, molto probabilmente, si terrà al Casinò di Sanremo.