Sanremo: alla Foce una nuova area cani sulla pista ciclabile dopo il passaggio della gestione ad Amaie Energia (Foto)

Entro circa tre mesi, probabilmente prima dell’estate, la pista ciclabile passerà come previsto nelle mani di Amaie Energia. Inizieranno così tutti i progetti che la partecipata ha in programma per l’infrastruttura cardine del nostro territorio, una striscia d’asfalto tanto amata da turisti italiani e stranieri.

Tra le prime idee da portare a compimento una volta ultimato il passaggio c’è la costruzione di una nuova area cani dopo quella di San Martino e quella del lungomare Italo Calvino. Sarà realizzata alla Foce, poco prima del posteggio. L’idea è del consigliere comunale con delega agli animali, Umberto Bellini, e del presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, sempre vicino alle tematiche animaliste.

L’area è di circa 300 metri quadrati e, come le altre, sarà allestita con giochi per animali, panchine, una fontana e il distributore di sacchetti per le deiezioni. Serviranno anche alcuni lavori per il prolungamento della ringhiera di protezione lato mare.