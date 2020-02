Riviera terra di camporella, ecco gli angoli appartati più frequentati in provincia: ce n’è per tutti i gusti, dalla vista romantica al ritrovo per scambisti

Sono un lontano ricordo i giri in macchina per trovare un luogo appartato per qualche attimo di intimità. Oggi il web ha reso tutto più pratico e portata di click e così anche l’eterno rito della camporella passa alla versione 2.0. Il sito specializzato ‘trovacamporella’ ha di recente aggiornato la mappa della provincia di Imperia con nuovi luoghi e recensioni sia per chi è alla ricerca di sensazioni forti, sia per gli inguaribili romantici.

C’è grande attività tra Sanremo e Arma di Taggia, sono ben sette gli spot segnalati. Nella Città dei Fiori ci si apparta volentieri a Pian di Poma, nella zona dei campi sportivi, e ai Tre Ponti, definita una “terrazza panoramica” che pare sia punto di riferimento per gli scambisti. C’è anche chi apprezza la zona dietro al cimitero di Valle Armea, definita come “posto tranquillo per coppie”. Ad Arma di Taggia va molto la spiaggia nella zona della foce del torrente Argentina, ma sono molto articolate le descrizioni di altri due angoli pare molto frequentati. Il primo è il parcheggio del centro commerciale: “Pratico in estate dopo la mezzanotte, porto tranquillo per ogni tipo di pratica sia in auto che fuori dall’auto”. E poi una raccomandazione, forse banale ma non di poco conto: “Per la privacy mi raccomando aspettate la chiusura del negozio”. E poi la zona ‘Prai’: “Verso Imperia dopo il bivio di Castellaro a destra parcheggiare a fianco della ciclabile, ci sono 4 gradini. Attraversare la ciclabile, scendere verso la spiaggia. A qualsiasi ora single e coppie. Nudismo consentito”. Sempre a Taggia non è da sottovalutare la zona dell’Argine Sinistro: “Proseguire fino ad arrivare sotto al ponte dell’autostrada. Se avete una macchina bassa occhio alle buche, la strada diventa sterrata. Ottimo posto in ore notturne”.

Meno attiva la zona dell’imperiese. C’è un parcheggio buio e nascosto nella zona di San Lorenzo al Mare, per il resto vanno molto le zone appartate con vista mare. C’è la spiaggia zona torretta di Parola o Saracena che pare sia frequentata in bassa e media stagione “da nudisti ed esibizionisti”, oltre al parcheggio della spiaggia del Prino definito “luogo tranquillo e ben frequentato da coppie esibizioniste e tranquille. Dal pomeriggio in poi in bassa stagione la sera dalle 22”. Infine il parcheggio in zona parco urbano “usato in periodo di festa dai giostrai, aperto e molto grande e tranquillo la sera” e l’area sopra l’ospedale, consigliata per la bella vista.

Infine l’attivissima zona del ventimigliese. Si parte da Bordighera, dove pare vada molto l’Arziglia: “Ottimo posto appartato con vista mare, molto romantico. Orari migliori dopo le 23”. Molto frequentata (con un certo stupore) è Vallecrosia. C’è il parcheggio del lungomare “molto appartato per cose di ogni genere, consigliato in macchina dopo le 22 mentre in estate ottimo dopo le 24”, e c’è un parcheggio in passeggiata “in inverno ottimo posto per divertirsi”. Ma non mancano anche le location per soddisfare i più fantasiosi: sempre a Vallecrosia abbiamo un vicolo buio “per fare sesso all’aperto” e, a Vallebona, un bagno pubblico per giochi particolari.

E chiudiamo con un grande classico: la zona di Latte e a Grimaldi. A Latte scopriamo che in via del Ricovero “si passa sotto un sottopassaggio sulla strada carrozzabile subito a sinistra, in fondo a destra strada sterrata si arriva in spiaggia in macchina. Poi a sinistra, circa 50 metri a piedi, si arriva a una spiaggia poco frequentata dove il nudismo è tollerato”. A Grimaldi, invece, zona si chiude con un sintetico “vista super” che dice tutto e dice niente.

Buon divertimento a tutti.