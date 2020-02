Imperia: grande partecipazione in Provincia per la commemorazione in occasione del 30° anniversario della scomparsa di Sandro Pertini (foto e video)

Grande partecipazione di pubblico e di autorità, oggi pomeriggio, ad Imperia, presso la Sala Consiliare della Provincia, per la commemorazione in occasione del 30° anniversario della scomparsa di Sandro Pertini.



L'incontro, che rientra nella serie di eventi organizzati dall'Istituto Storici Liguri per la “Giornata della Memoria", è stato organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia, insieme all’Isrec di Genova, con il patrocinio della Regione Liguria, del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria, della Provincia di Imperia e della Città di Imperia e con la collaborazione di MIUR-Ufficio Scolastico Liguria, Fondazione Sandro Pertini, ANPI Liguria, FIVL Imperia, Circolo Parasio di Imperia, SOMS di Imperia e ATAPE di Ventimiglia.







E' stata l'occasione per ricordare la visita del Presidente nella Provincia, avvenuta nel 1980, in occasione della consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare per meriti partigiani. L'evento, è stato moderato da Giovanni Rainisio ed ha visto gli interventi di Giorgio Loreti, Presidente dell’ANPI di Bordighera e amico personale di Sandro Pertini, di Umberto Voltolina, Presidente della Fondazione “Sandro Pertini”, oltre che di Claudio Scajola, Sindaco di Imperia e di Domenico Abbo, Presidente della Provincia di Imperia.



Ai nostri microfoni, il Presidente Abbo ha sottolineato che: "Pertini vive nelle piazze, nelle strade, in tutto quanto gli è stato intitolato e nel ricordo di tante associazioni che ne perseverano il suo ideale ed il suo pensiero. Con la nostra città c'è un legame speciale perché il 16 novembre del 1980 venne ad Imperia per la consegna della Medaglia d'oro al Valor Militare alla Provincia di Imperia per la lotta di Liberazione. Dobbiamo tramandare alle future generazioni il ricordo di questi personaggi, che oggi non ci sono più, ma che sono stati i Padri Fondatori della nostra Repubblica".