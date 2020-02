Il Comune di Triora grazie ad una donazione attiva tre borse lavoro per promuovere l'integrazione dei migranti

Grazie ad una donazione da 1800 euro, il Comune di Triora ha potuto attivare tre borse lavoro per interventi di pubblica utilità. Ad usufruirne sono stati tre migranti ospitati da diverso tempo nel paesino delle streghe.



La pratica è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale, passando poi per la stipula di una convenzione con il Comune di Taggia, ente capofila nell'ambito territoriale sociale. Triora, procede alla formazione ed a fornire eventuali materiali per i lavoratori, mentre Taggia provvede alla copertura assicurativa dei soggetti.



Da una decina di giorni, questi tre stranieri stanno lavorando sotto il coordinamento del consigliere comunale Bruno Mottura, principale promotore di questa ed altre iniziative per l'integrazione. Attraverso queste borse lavoro il Comune ha proceduto ad effettuare alcuni lavori di messa in sicurezza delle strade, andando a liberare le cunette e tagliando la vegetazione troppo invasiva.



“Poter offrire un lavoro a queste persone è un chiaro esempio di integrazione”. Ne sono convinti dall'amministrazione comunale che oggi, attraverso il sindaco Massimo di Fazio, esprime soddisfazione di fronte alla messa in pratica di questo nuovo progetto: “Abbiamo raggiunto risultati positivi ma soprattutto questa è un'importante opportunità per la crescita della nostra comunità. - aggiungono – Con queste borse lavoro stiamo dando una possibilità a chi ha dimostrato di volere bene a Triora mettendosi a disposizione prima come volontario ed oggi come lavoratore. In altre parole sono stati loro i primi a farci capire in questi anni quanto fosse importante riuscirsi ad integrare nel paese che li sta ospitando. Se oggi possiamo essere positivi per questo risultato ricordiamo che è altrettanto doveroso ringraziare chi ha reso fattibile questa possibilità lavorativa grazie alla donazione fatta al nostro Comune”.



Intanto la sperimentazione, attraverso la convenzione, rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2021. Il prossimo passaggio sarà la ratifica della delibera di giunta nel prossimo consiglio comunale.