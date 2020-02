Taggia: l’analisi e i ringraziamenti del M° Vitaliano Gallo al primo anno di direzione della Banda Pasquale Anfossi

Ad un anno alla giuda della Banda Pasquale Anfossi di Taggia, ecco l’analisi entusiasta del Maestro Vitaliano Gallo.



“Ringrazio tutti e con questo dico veramente tutti, coloro che mi hanno aiutato al mio primo anno di direzione della Banda. Un'esperienza bella e travolgente, vissuta a fianco di bravissimi e validi musicisti...sono stato veramente fortunato! E' bello per me, alla vigilia dei 60 anni, imparare cose nuove, stabilire nuovi ed ambiziosi traguardi, lastricati di vocazione alla gioia ed al servizio agli altri.

Abbiamo felicemente affrontato insieme partiture di Beethoven, Bizet, Mascagni, Shostakovitch, fino a Gershwin, e Bernstein. In cantiere per l'Estate: Mozart il Flauto Magico, seguiranno pagine scelte dedicate a Modugno, F. Fellini 100° con musiche di Rota, Mina 80°, e Carosone 100°. Tra gli appuntamenti importanti, debutteremo domenica 31 maggio a Sanremo al Teatro dell'Opera Don Orione di via G. Galilei nell' 80° della scomparsa di S. Luigi Orione, seguirà un Luglio ed Agosto ricco di appuntamenti.

La Banda Musicale è un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, offrendo nuove aperture e prospettive. Dico questo perchè in ogni città, grande o piccola che sia, anche un paese con pochi abitanti, vi sarà sempre una Banda. Sapere suonare uno o più strumenti permetterà a chiunque, a prescindere dall'età, dal livello musicale, e dovunque ci troveremo, in qualunque parte del mondo, un immediato inserimento nelle numerose formazioni musicali locali, nel territorio e tessuto sociale dove andremo a vivere. Socializzazione attiva, che diventa un contatto diretto tra musicisti associazioni e cittadini. Stiamo andando nelle scuole della zona per formare futuri musicisti. Un'iniziativa che è stata accolta con successo”.

Chiunque volesse suonare uno strumento, per informazioni può andare sul sito della Banda Anfossi: https://bandanfossitaggia.blogspot.com/