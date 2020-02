Sanremo: una mamma ci scrive per denunciare la situazione di degrado del campo di Pian di Poma

Ci scrive una mamma per denunciare la situazione di degrado del campo di Pian di Poma.



"Gent.mo Direttore

sono una mamma il cui figlio frequenta il campo da calcio di Pian di Poma, e a nome anche di altri genitori vorrei portare alla vostra attenzione lo stato di usura in cui versano i manti erbosi sintetici (se si possono chiamare ancora tali) sui quali i ns. figli settimanalmente svolgono gli allenamenti.



Non passa settimana che qualche bambino e/o ragazzo abbia un infortunio

di natura muscolare o distorsiva dovuto le condizioni del campo. Sembra che giochino sul cemento. Ci sono buchi e rattoppi in molte parti dei campi, per non dire che quando piove praticamente il campo più piccolo diventa una piscina con pozzanghere dappertutto e quindi impraticabile.



In questo ultimo anno, in comuni limitrofi (Diano Marina, Ospedaletti, Camporosso) sono stati rifatti i campi da calcio con sintetici di ultima generazione e mi domando com'e' possibile che un comune come Sanremo non riesca a fare ciò che comuni più piccoli hanno gia' fatto, considerando anche che

sul territorio comunale la struttura di Pian di Poma dovrebbe essere il fiore all'occhiello per lo svolgimento delle attività calcistiche.



Spero che tramite questa segnalazione ed il vostro aiuto, si possa smuovere qualcosa negli apparati comunali, anche considerando che il Sindaco si è sempre dimostrato sensibile alle problematiche del territorio relative alle attività sportive, trovando ottime soluzioni tipo le palestre in Valle Armea oppure il campo da PUMP TRACK a Pian di Poma, solo per citare due esempi.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti".