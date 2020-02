Ventimiglia: il Sindaco Scullino rispedisce le accuse al mittente "Nessun problema in maggioranza, noi lavoriamo"

“Le inesistenti e fantasiose supposizioni del PD non mi preoccupano mentre a me interessano i problemi da risolvere che l’amministrazione precedente del PD ha lasciato e sono molti, troppi”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, rispondendo al Partito Democratico che, nella serata di ieri sulle pagine del nostro giornale aveva accusato la maggioranza di soffrire di una spaccatura interna (QUI). “Sono felice che ci sia un dibattito franco è serio all’interno della maggioranza se rivolto all’interesse dei cittadini”.

In particolare il PD aveva evidenziato ieri sera una possibile ‘spaccatura’ all’interno della maggioranza, ma Scullino respinge e rispedisce le accuse al mittente: “Lascio al PD il teatrino della politica, non ho nessuno problema in maggioranza e tanto meno in giunta. Noi lavoriamo, loro parlano di cose inutili”.