Sanremo: torna a riunirsi martedì 3 marzo il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per martedì 3 marzo alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo. All’ordine del giorno dell’assise matuziana, che arriva dopo una serie di assestamenti politici del parlamentino, soprattutto nell’opposizione, si aprirà con un punto relativo ai controlli finanziari e contabili dell’esercizio finanziario del 2016.

Sarà una riunione particolarmente tecnica che vedrà, come due ultimi punti in discussione due debiti fuori bilancio. Il primo per la messa in sicurezza di un tratto di via Armea, nei pressi della confluenza tra il torrente ed il rio Cascine; il secondo per la messa in sicurezza e la pulizia delle frane di San Romolo.